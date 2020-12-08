В Орше на областном этапе "100 идей для Беларуси" представят более 40 разработок

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Ледовой арене Орши 11 декабря пройдет областной этап республиканского молодежного инновационного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Районные этапы республиканского инновационного проекта стартовали в Витебской области в октябре и прошли во всех райцентрах, где экспертами было рассмотрено порядка 150 разработок. Всего вниманию экспертного совета в Орше представят более 40 проектов в шести номинациях.

Так, студенты Полоцкого госуниверситета Екатерина Гарист и Павел Синяк разработали программное обеспечение, позволяющее с помощью технологий виртуальной реальности буквально погружать человека в ситуацию чрезвычайной обстановки. "Это поможет обучать как ребенка, так и взрослого человека правильным действиям и мерам при различных аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также где-то на психологическом уровне научиться справляться со страхом и паникой, которая часто возникает в подобных случаях", - подчеркнули авторы проекта.

В этом сезоне "100 идей для Беларуси" свою новую разработку "Автоматизированная система прогнозирования урожайности растений - Аспур" в номинации "Агропромышленные технологии и производство" представят экспертам и победители прошлогоднего республиканского финала. Это магистрант факультета математики и информационных технологий Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова Александр Шидловский и преподаватель этого же факультета Диана Бирюкова. "Буквально в октябре мы получили патент на многофункциональную трость, сейчас разработка находится в стадии тестирования и доработки каких-то мелких деталей, - отметили участники проекта. - В этом сезоне нашу команду пополнил старший преподаватель факультета математики и информационных технологий Александр Никитин и аспирант факультета Дмитрий Довгулевич. Вместе разработали программный комплекс, который по ряду входных данных поможет аграриям Беларуси спрогнозировать урожайность того или иного растения".

Результаты своих научных разработок на областной выставке-презентации представят молодежь и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Новаторы поборются за право участвовать в республиканском финале конкурса, проведение которого запланировано на февраль 2021 года.-0-