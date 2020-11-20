В Островецкой школе начал работу атомкласс

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Единственный в стране атомкласс начал работу в средней школе №3 Островца. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Открыт класс при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". Школа из Островца вступила в сеть атомклассов и школьных технопроектов в рамках проекта "Школа Росатома". Заниматься здесь будут ученики разного возраста.

"Среди оборудования, например, цифровая лаборатория для начальной школы. Она позволяет ребятам приобретать навыки исследования и использования ИКТ для познавательных целей. Представлены в классе и собранные из Lego роботы, запрограммированные для пособия "Лунная Одиссея". Они предназначены для увлекательного изучения физики, математики и информатики, а также позволяют в игровой форме познакомиться с возможностями робототехники и узнать про ближний космос", - рассказали в главном управлении образования облисполкома.

Оборудован класс и цифровой лабораторией, которая позволяет проводить лабораторные работы базового и профильного уровня, охватывающие весь курс физики основной школы. Исследовательские и проектные работы по биологии, химии, физике можно организовать с помощью переносной лаборатории SenseDisc. Есть также в атомклассе и необходимое оборудование для 3D-моделирования, в том числе и 3D-принтер. Занятия в этом направлении, как считается, поспособствуют развитию пространственного мышления. Используется такая техника также для изучения трехмерной графики и трехмерных технологий, развития инженерных и дизайнерских способностей школьников.

Создан в учреждении образования и школьный медиацентр.

"Участие школы в программе "Атомклассы" позволило создать инновационную образовательную среду, трансформируемые пространства, интерактивные зоны для презентации образовательных результатов, современные демонстрационные комплексы", - отметили в главном управлении образования облисполкома. У детей появилась возможность углубленного изучения предметов естественно-научного цикла. Они также могут заниматься проектно-исследовательской деятельностью вне базового курса физики, математики и информатики.-0-