В Островце новоселье справила центральная районная больница

8 августа, Островец /Корр. БЕЛТА/. В Островце сегодня справила новоселье центральная районная клиническая больница, ставшая крупным межрегиональным и межобластным медицинским центром, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение ближайших 2-3 лет в стране будет полностью сформирована сеть опорных клиник Сегодня в Островце новоселье отметила районная центральная клиническая больница. В ее составе 16 отделений, в том числе межрайонные и межобластные, на более чем 380 коек.

Объект построен в рамках республиканской инвестиционной программы. Вводился он поэтапно. Первую очередь - три корпуса, 13 отделений на 232 койки - запустили в начале этого года. Сейчас сданы еще два корпуса. Всего в больнице 16 отделений, в том числе межрайонные и межобластные.

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручает символический ключ главному врачу Островецкой ЦРБ Владимиру Можейко

Клиника стала крупным опорным медицинским центром с современным оборудованием и высококлассными специалистами. В межрайонных отделениях помощь будет оказываться как жителям Островецкого района, так и близлежащих регионов Гродненской области. На базе трех межобластных отделений будут получать необходимые услуги жители Поставского района Витебской области, а также Вилейского и Мядельского районов Минской области. Это отделение лучевой диагностики, в котором есть компьютерный и магнитно-резонансные томографы, отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии, а также кардиология.

"Это очередной шаг по развитию сети опорных межрегиональных клиник. Оснащение на уровне столичных клиник позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне", - отметил во время церемонии открытия министр здравоохранения Владимир Караник. Он поблагодарил руководство области и района за поддержку в строительстве и оснащении больницы.

Владимир Караник

Стоимость объекта составила около Br127 млн. Более Br27 млн было направлено на приобретение почти 5 тыс. единиц различного медицинского оборудования.

"Островецкий район - самый динамично развивающийся в области. Связано это с реализацией масштабного проекта по строительству Белорусской АЭС. Когда разрабатывались планы по развитию Островца (а в перспективе в городе атомщиков будет около 25 тыс. жителей), большое внимание уделили медицинскому обслуживанию. И сегодня мы получили образец региональной клиники, межрегионального опорного центра, который отвечает главным критериям - качество, доступность и эффективность медицинских услуг", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что опорные клинике в области также созданы в Гродно, Волковыске и Лиде.

Владимир Кравцов

Клиника сегодня - это ресурсный межрайонный центр по оказанию медпомощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с острым коронарным синдромом, который зачастую предшествует инфаркту миокарда. В клинике действуют хирургическое отделение, отделение гинекологии с межрайонным центром оперативной гинекологии, межрайонное педиатрическое отделение, в том числе с койками реабилитации для пациентов с патологиями нервно-мышечной системы. Действуют на базе больницы и перинатальный центр второго уровня, а также межрайонные центр трасфузиологии и инфекционное отделение.

"В целом реализован принцип комплексного оказания медицинской помощи. Это диагностика с использованием современного дорогостоящего оборудования, качественное стационарное и амбулаторное лечение, а также реабилитация", - отметил главный врач Островецкой ЦРБ Владимир Можейко. Он подчеркнул, что сегодня уровень специалистов, техническое оснащение клиники позволяют оказывать весь комплекс медицинских услуг на уровне клиник, которые, например, расположены в областных центрах и даже столице.

Владимир Можейко

Клиника будет развиваться и дальше. В частности, планируется открыть межрайонное отделение "Брак и семья" по консультированию семейных пар по лечению бесплодия, а также отделение по ранней диагностике злокачественных образований.

Обеспечена клиника и персоналом. За два последних года сюда прибыли 160 молодых специалистов. Среди медработников также немало опытных специалистов из областных и столичных клиник. Решен и жилищный вопрос. Введены в строй два общежития для медиков, а в июне был сдан и арендный дом почти на 60 квартир.-0-

Фото Леонида Щеглова