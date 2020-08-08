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08 августа 2020, 13:24

В Островце новоселье справила центральная районная больница

Главный врач Островецкой ЦРБ Владимир Можейко
Главный врач Островецкой ЦРБ Владимир Можейко

8 августа, Островец /Корр. БЕЛТА/. В Островце сегодня справила новоселье центральная районная клиническая больница, ставшая крупным межрегиональным и межобластным медицинским центром, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение ближайших 2-3 лет в стране будет полностью сформирована сеть опорных клиникВ течение ближайших 2-3 лет в стране будет полностью сформирована сеть опорных клиник
Сегодня в Островце новоселье отметила районная центральная клиническая больница. В ее составе 16 отделений, в том числе межрайонные и межобластные, на более чем 380 коек.

Объект построен в рамках республиканской инвестиционной программы. Вводился он поэтапно. Первую очередь - три корпуса, 13 отделений на 232 койки - запустили в начале этого года. Сейчас сданы еще два корпуса. Всего в больнице 16 отделений, в том числе межрайонные и межобластные.

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручает символический ключ главному врачу Островецкой ЦРБ Владимиру Можейко
Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручает символический ключ главному врачу Островецкой ЦРБ Владимиру Можейко

Клиника стала крупным опорным медицинским центром с современным оборудованием и высококлассными специалистами. В межрайонных отделениях помощь будет оказываться как жителям Островецкого района, так и близлежащих регионов Гродненской области. На базе трех межобластных отделений будут получать необходимые услуги жители Поставского района Витебской области, а также Вилейского и Мядельского районов Минской области. Это отделение лучевой диагностики, в котором есть компьютерный и магнитно-резонансные томографы, отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии, а также кардиология.

"Это очередной шаг по развитию сети опорных межрегиональных клиник. Оснащение на уровне столичных клиник позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне", - отметил во время церемонии открытия министр здравоохранения Владимир Караник. Он поблагодарил руководство области и района за поддержку в строительстве и оснащении больницы.

Владимир Караник
Владимир Караник

Стоимость объекта составила около Br127 млн. Более Br27 млн было направлено на приобретение почти 5 тыс. единиц различного медицинского оборудования.

"Островецкий район - самый динамично развивающийся в области. Связано это с реализацией масштабного проекта по строительству Белорусской АЭС. Когда разрабатывались планы по развитию Островца (а в перспективе в городе атомщиков будет около 25 тыс. жителей), большое внимание уделили медицинскому обслуживанию. И сегодня мы получили образец региональной клиники, межрегионального опорного центра, который отвечает главным критериям - качество, доступность и эффективность медицинских услуг", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что опорные клинике в области также созданы в Гродно, Волковыске и Лиде.

Владимир Кравцов
Владимир Кравцов

Клиника сегодня - это ресурсный межрайонный центр по оказанию медпомощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с острым коронарным синдромом, который зачастую предшествует инфаркту миокарда. В клинике действуют хирургическое отделение, отделение гинекологии с межрайонным центром оперативной гинекологии, межрайонное педиатрическое отделение, в том числе с койками реабилитации для пациентов с патологиями нервно-мышечной системы. Действуют на базе больницы и перинатальный центр второго уровня, а также межрайонные центр трасфузиологии и инфекционное отделение.

"В целом реализован принцип комплексного оказания медицинской помощи. Это диагностика с использованием современного дорогостоящего оборудования, качественное стационарное и амбулаторное лечение, а также реабилитация", - отметил главный врач Островецкой ЦРБ Владимир Можейко. Он подчеркнул, что сегодня уровень специалистов, техническое оснащение клиники позволяют оказывать весь комплекс медицинских услуг на уровне клиник, которые, например, расположены в областных центрах и даже столице.

Владимир Можейко
Владимир Можейко

Клиника будет развиваться и дальше. В частности, планируется открыть межрайонное отделение "Брак и семья" по консультированию семейных пар по лечению бесплодия, а также отделение по ранней диагностике злокачественных образований.

Обеспечена клиника и персоналом. За два последних года сюда прибыли 160 молодых специалистов. Среди медработников также немало опытных специалистов из областных и столичных клиник. Решен и жилищный вопрос. Введены в строй два общежития для медиков, а в июне был сдан и арендный дом почти на 60 квартир.-0-

Фото Леонида Щеглова

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