В Островце вводят многофункциональный спорткомплекс и планируют строить Ледовый дворец

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце завершается строительство многофункционального спортивного комплекса, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В новом спортсооружении разместятся спортивный зал со зрительскими трибунами на 800 посадочных мест, 25-метровый бассейн, тренажерный зал. Появятся там и залы для занятий фитнессом и борьбой. На прилегающей территории будут открытые спортивные площадки. Ремонтно-строительные работы планируется завершить до конца 2019 года.

"В городе атомщиков реализуется программа по совершенствованию спортивной базы. В прошлом году, например, введены в эксплуатацию современный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс, в 2019-м - стадион для баскетбола 3х3", - отметили в управлении спорта и туризма.

В 2020 году, как ожидается, в Островце начнется строительство Ледового дворца. Одновременно с учетом появления новых объектов и возможностей для развития различных видов спорта прорабатывается вопрос открытия новых отделений в местной спортивной школе.-0-