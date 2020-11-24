В Партизанском районе столицы по просьбе горожан оборудовали пешеходный переход

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По просьбе горожан в Партизанском районе столицы установили несколько искусственных неровностей и оборудовали нерегулируемый пешеходный переход. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"Госавтоинспекция пристальное внимание уделяет организации безопасного передвижения всех участников дорожного движения, а также улучшению качества содержания улиц и дорог. В этом сотрудникам дорожной милиции помогают и граждане, которые небезразличны к окружающей дорожной обстановке. В отдел ГАИ Партизанского РУВД столицы поступает немало писем от жильцов района с обращениями и предложениями по улучшению организации пешеходных переходов, установке искусственных неровностей и светофоров, устранению дорожных дефектов", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Так, жители микрорайона Дражня предложили на улице Солтыса в районе дома №106 оборудовать искусственную неровность. Здесь находится остановочный пункт общественного транспорта, поэтому для безопасного передвижения пешеходов было необходимо снизить скорость проезжающих автомобилей. Сотрудниками Госавтоинспекции был проведен мониторинг и принято положительное решение. Теперь на этом участке улично-дорожной сети установлен "спящий полицейский". Кроме того, в планах дорожной милиции - обустройство вблизи автобусной остановки и нерегулируемого пешеходного перехода.

Еще одна искусственная неровность появилась на переулке Дачном, рядом с остановочным пунктом "Дачный проезд", и на переулке Броневом, вблизи средней школой №10. А на улице Стахановской, в районе Храма Рождества Иоанна Предтечи, появился нерегулируемый пешеходный переход, который, как считают в ГАИ, обезопасит пеших участников дорожного движения и исключит преднамеренное нарушение ПДД.

Помимо этого, возле нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении улицы Захарова с улицей Нагорной, вблизи гимназии №7, также произошли изменения в организации дорожного движения. Здесь с помощью конструктивно выделенных островков заузили проезжую часть. Такие меры приняты для того, чтобы водители не оставляли свои автомобили на зебре и вблизи ее. Ведь это существенно ограничивает видимость пешеходов и может стать причиной ДТП с участием несовершеннолетних.-0-