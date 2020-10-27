В Пинске набирают группы для обучения профессиям продавца, повара и рабочего

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома комплектует группы для обучения профессиям повара, продавца и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела рынка труда управления Татьяна Мисюковец.

Профессию продавца можно освоить за два месяца. На повара нужно учиться на месяц дольше. Такое же время понадобится, чтобы получить специальность "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений". Обучение бесплатное, слушатели курсов получают стипендию.

"Одну группу поваров в этом году мы уже обучили и направили на работу. Теперь формируем новую. Эта профессия наряду с продавцами очень востребована. В городе открываются сетевые магазины с собственным производством, куда нужны дополнительные рабочие руки", - отметила Татьяна Мисюковец.

В Пинске насчитывается около 870 свободных рабочих мест, 76% из которых - по рабочим профессиям. В том числе открыто 26 вакансий продавцов, 21- поваров. Также предприятия и организации ищут 16 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

В городскую службу занятости в этом году обратились 2318 человек, из них 1128 зарегистрированы безработными. Содействие в трудоустройстве оказано 1842 пинчанам (858 безработным). В том числе 21 безработный получил субсидию на открытие собственного дела. Например, мужчины использовали финансовую поддержку государства для создания мебельного производства, стали оказывать строительные услуги. Женщины предпочитают развивать бизнес в индустрии красоты, заниматься ремонтом и пошивом одежды.

В Пинске в этом году на выделение субсидий для безработных предусмотрено около Br75 тыс.-0-