В Пинске организуют производство высокотехнологичных многоступенчатых насосов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинский опытно-механический завод выполняет проект по организации производства высокотехнологичных вертикальных многоступенчатых насосов в соответствии с государственной программой инновационного развития на 2016-2020 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Конструкция этих насосов позволяет устанавливать их в горизонтальных однотрубных системах, что обеспечивает значительную компактность насосной системы в целом. Насосы обладают повышенной производительностью и способны создавать больший напор жидкости, чем зарубежные аналоги. Они будут применяться в сложных технических процессах. "Многоступенчатые насосы - это современная инновационная продукция для нашей страны, которая позволит решить вопросы импортозамещения: заменить более дорогие насосы европейского и российского производства и при этом повысить их эксплуатационные характеристики. Кроме того, планируется нарастить экспорт и выйти на рынки России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Монголии, Кыргызстана и конкурировать с другими производителями насосной продукции", - рассказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Пинский опытно-механический завод планирует также освоить новую технологию изготовления литейных комплектов при производстве литых деталей насосов. Заказчиком проекта выступает Брестский облисполком.

Александр Шумилин встретился с трудовым коллективом предприятия и рассказал об основных аспектах научно-технического и инновационного развития страны, работы инновационных фондов, а также ответил на вопросы работников по техническому перевооружению и модернизации, выпуску новой продукции, востребованной на внутреннем и зарубежном рынках.

ОАО "Пинский опытно-механический завод" специализируется на производстве станков, насосов для воды и битума, пароводяных и водоводяных подогревателей, пожарных и иных промышленных резервуаров. Перечень выпускаемой продукции - более 150 наименований.-0-