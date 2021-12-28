28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинской центральной больнице завершают модернизацию системы подачи кислорода, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

"По проекту, все работы должны быть завершены к концу этого года. Сегодня доставят газификатор на 10 т. Все наружные работы по прокладке трубопровода и подготовке площадки под установку газификатора завершены. Внутренние работы будут закончены в пределах двух-трех дней. Выделенные облисполкомом деньги освоены. Некоторую сумму смогли сэкономить, направим на другие важные объекты", - рассказал Игорь Киктенко.

Впредь 9 этажей Пинской центральной больницы будут обеспечены кислородной поддержкой. Количество кислородных точек увеличится на 150. При необходимости они могут быть раздвоены. Общее число кислородных точек в больнице превысит 60% коечного фонда, перепрофилированного для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

"Во время подъема заболеваемости мы модернизировали систему с пятитонным газификатором, увеличивали количество испарителей. Добавляли криоцилиндры, чтобы в период дозаправки газификатора можно было переключаться на вторую линию и обеспечивать кислородную поддержку в течение нескольких часов. Второй испаритель позволял повысить производительность подачи кислорода, благодаря этому на треть увеличивали количество кислородных точек. Теперь две линии будут увязаны между собой специальным блоком распределения газов, чтобы переключаться с одной на вторую линию. С газификаторами на 5 т и 10 т сможем работать в более уверенном режиме", - пояснил главврач.

Пинскую центральную больницу в ближайшие годы ожидает реконструкция. Проект планируется реализовать за счет республиканского и областного бюджетов. В 2022 году намечено разработать проектно-сметную документацию. Работы будут вестись поэтапно, в том числе предусматривается строительство инфекционного корпуса. "У нас два инфекционных отделения. Они находятся в филиале больницы в Молотковичах, это в 15 км от Пинска. Там здания требуют больших капитальных вложений. Помимо этого, нужно приближать инфекционные койки к мощной диагностической базе, наличию палат интенсивной терапии реанимационных отделений", - добавил Игорь Киктенко.-0-