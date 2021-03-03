В Пинском районе ко Дню женщин организуют восьмикилометровый трейл

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе 6 марта организуют массовый забег по лесу "Великолепная восьмерка", посвященный Международному женскому дню, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Забег по пересеченной местности пройдет в лесопарковой зоне на территории Молотковичского лесничества. Путь любителям активного отдыха будут усложнять корни деревьев, лужи и грязь. Маршрут трейла напоминает цифру 8. Для участия в состязании зарегистрировались более 100 человек. Это не только жители Пинска и района, но и гости из Минска, Гродно, Гомеля, Бреста, Барановичей, Мозыря, Смолевичей, Каменца, Дрогичина, Столина, Несвижа, Жодино и других регионов.

"Экзотическим гостем Пинщины станет бразилец Гильерме Сантос. Южноамериканец приедет на трейл, чтобы преодолеть 8-километровую дистанцию по полесским лесам, - рассказали в райисполкоме. - Все участники получат памятные медали и фирменную футболку. Представительниц прекрасного пола, которые покорят 8-километровый трейл, ждет сюрприз от организаторов".

Организаторами забега выступают клуб любителей бега Run4Fun и Пинский райисполком.-0-