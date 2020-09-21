В Пинском районе реконструируют пригородный водозабор

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в пригородной деревне Галево начали реконструировать водозабор, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

В Галево реконструируют существующую артезианскую скважину и построят еще одну новую. Проект предполагает возведение станции обезжелезивания. Ее мощности позволят прокачивать 1120 куб.м воды в сутки. Также специалисты заменят насосное оборудование на станции второго подъема воды. Работы планируется выполнить за полгода.

Водозабор будет реконструирован по проекту "Повышение эффективности и качества коммунальных услуг" за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

Благодаря модернизации увеличится производительность системы водозабора. Более качественной питьевой водой будут обеспечены жители деревень Галево и Заполье.-0-