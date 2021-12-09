В подземном переходе станции метро "Площадь Франтишка Богушевича" открыли пункт вакцинации

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подземном переходе станции столичного метро "Площадь Франтишка Богушевича" открыли пункт вакцинации от COVID, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минского метрополитена".
"9 декабря в подземном переходе станции метро "Площадь Франтишка Богушевича" Минского метрополитена открыт пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Здесь для всех желающих прививочный процесс осуществляют медицинские работники минской городской клинической поликлиники №5", - говорится в сообщении.
Пункт вакцинации будет работать по будним дням с 12.00 до 18.00. Перерыв - с 15.30 до 16.00.
Первый пункт вакцинации в столичной подземке был открыт 12 июля. Он разместился в пешеходном переходе возле станции метро "Ковальская Слобода". Граждан прививают сотрудники минской городской клинической поликлиники №39.-0-