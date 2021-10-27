В Полоцке по инициативе местного жителя появился молодой сад из 450 деревьев

27 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 500 саженцев деревьев и кустарников высадил на придворовой территории в микрорайоне Боровуха-3 Полоцка местный житель Александр Гуйвик за собственные средства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Полоцком райисполкоме.

Благоустройство микрорайона - бывшего военного городка, где после службы в армии и обосновался в прошлом служащий вертолетного полка, Александр Гуйвик начал с высадки 50 цветущих кустов возле своего подъезда. Затем он приобрел 50 скворечников и прикрепил их на деревья во дворе многоэтажного дома. "Потом я подумал: а чем будут питаться пернатые, когда прилетят в свои новые квартиры? Тогда и возникла идея высадить саженцы рябины. В питомнике приобрел 150 молоденьких деревьев элитных сортов и посадил их. Местным жителям, костяк которых составляют офицеры на пенсии и которых я хорошо знаю, предложил весной срезать веточки с новых рябин и прививать их на те, которые уже растут в микрорайоне", - рассказал он о личной инициативе.

После того бывший офицер задумался об обновлении садов, которые состарились и начали вырождаться. Тоже в питомнике Александр Гуйвик приобрел по 150 саженцев яблонь и груш элитных сортов. "Подходящий материал нашел только в минском питомнике "Наш сад". Там культивируют сорта, приспособленные под холодную погоду северного региона. Моей основной идеей было создание молодого сада, которым в дальнейшем сможет пользоваться каждый житель Боровухи-3. У нас много пенсионеров, а каждое высаженное мной дерево, когда повзрослеет, сможет давать до 20 кг плодов. Это же можно полгорода накормить яблоками и грушами! Пусть приходят, срывают, едят - совсем как в южных странах. В нашей области в основном высаживают деревья лиственных пород, а плодовые деревья - только на личных приусадебных участках. Но почему же и в городе не разбить хороший сад? Местным жителям сказал, чтобы в следующем году они приходили и брали столько груш и яблок, сколько смогут унести, пусть варят варенье, закатывают компоты", - поделился инициатор благого начинания. Он отметил, что за растительными новоселами присматривает сам, а заодно привлекает неравнодушных пенсионерок, которым небезразлична судьба будущего сада.

Александр Гуйвик рассчитывает в следующем году попросить у местных властей выделить участки в Полоцке, где он и любой желающий смогли бы высадить новые саженцы груш и яблонь. Мужчина готов за свои средства приобрести новый посадочный материал в питомнике и раздать людям, чтобы каждый смог внести вклад в озеленение города, ухаживать за своими яблоньками и грушами и оставить после себя хорошую память. "Хотелось бы всколыхнуть народ, побудить их позаботиться об экологии, сдвинуть урбанизм. В Полоцке появляются новые микрорайоны, но в них кроме домов и машин ничего нет. Царство металла и бетона. Сады очень украсят городское пространство. Они будут прекрасны весной, когда будут утопать в цвету, и осенью, украшенные золотой листвой. К тому же плоды, которые вырастут, принесут людям пользу. Если все будет складываться благополучно, то рассчитываю в ближайшие 2-3 года высадить вместе с полочанами около 1 тыс. плодовых деревьев", - рассказал о своей мечте бывший служащий вертолетного полка.-0-