В Поставах по исторической экспозиции в аптеке начали проводить экскурсии

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По экспозиции аптеки в Поставах, которая рассказывает об истории работы фармацевтической службы Витебской области, начали проводить экскурсии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центральной районной аптекой №87 Поставского района Жанна Логвиненко.

Уникальная для северного региона историческая экспозиция открылась около года назад в одном из помещений центральной аптеки района. Здание ее, построенное более 200 лет назад, сохранило свой архитектурный облик и первоначальное предназначение. За время работы аптека (поначалу лечебница) не меняла свой адрес. Старинная постройка является частью архитектурного ансамбля рыночной площади в Поставах, проектированием которой занимался итальянский архитектор Джузеппе Сакко.

Инициатором создания необычной экспозиции, где представлены более 400 экспонатов, стал коллектив аптеки во главе с заведующей Жанной Логвиненко. "Среди предметов шкаф, в котором когда-то хранились аптечные бутылочки, мензурки, баночки и другая посуда, ему не менее 200 лет. Из 1950-х годов сохранился спиртометр, недавно местные жители принесли аптечные весы, упаковки лекарств, в основном XX века. Также можно увидеть автоклав для стерилизации растворов, элементы перегонного куба, установку для приготовления мазей, весы, старинные рецепты. Своими силами для посетителей начали проводить экскурсии, а летом организовываем во дворе аптечный город с лекарственными растениями, который любят посещать школьники", - отметила Жанна Логвиненко.

Экспозиция аптечного дела интересна не только жителям Поставского района, но и гостям региона. Ее посмотрели уже более полутысячи человек, среди них туристы из Литвы, Латвии и Германии. Пройти же виртуальную экскурсию желающие могут на сайте Витебского РУП "Фармация".-0-