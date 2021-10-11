В пригороде Лунинца проводят раскопки ранее неизвестного места захоронения времен войны

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Лунинца при участии заместителя прокурора Брестской области Даниила Дерябина и прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука проведен осмотр ранее неизвестного места захоронения мирных жителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную прокуратуру.

Изучив архивные документы и показания местных жителей, следственная группа обнаружила ранее неизвестное место захоронения мирных жителей. "Речь идет об урочище Мочуло. По нашей информации, более 1,3 тыс. граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками. Это были мужчины, жители Лунинца, которых массово уничтожали с первых дней оккупации в 1941 году. Людей позвали прийти, взяв с собой лопаты и другие строительные инструменты, а затем, после выкапывания ям, расстреливали. Результаты первичного осмотра места происшествия это подтверждают", - прокомментировал Юрий Прокопчук.

Планируется провести экспертизы, которые помогут установить причины смерти, возраст умерших и обстоятельства их гибели. Найдены останки 150 человек.

"Прокуратура Брестской области изучила сотни архивных документов, допросила свыше 1,5 тыс. человек, из них более 900 - узники. Всего в регионе найдено 21 ранее неизвестное место захоронения мирного населения, проведены их осмотры. Обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения к белорусам продолжают поступать в органы прокуратуры", - добавили в ведомстве.-0-