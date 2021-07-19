В пригороде Пинска планируют реконструировать больницу

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Молотковичи Пинского района планируют реконструировать больницу - филиал Пинской центральной больницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

В больнице в Молотковичах размещаются взрослое и детское инфекционные отделения, отделения ранней медицинской реабилитации, паллиативной помощи и сестринского ухода. Учреждение здравоохранения рассчитано на 155 коек, часть из них перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19.

"Есть необходимость определить постоянное стационарное учреждение для помощи больным коронавирусом, в том числе на межрайонном уровне. Нужно снизить нагрузку на Пинскую центральную больницу. Поэтому ее филиал в Молотковичах реконструируют. После ремонта в корпусах будет оборудовано отделение на 120 коек для лечения пациентов с COVID-19", - пояснил Игорь Киктенко. По поручению Брестского облисполкома местные власти определят объемы работ с выработкой задания на проектирование.

Расстояние между Пинском и Молотковичами меньше 15 км. В местной больнице медпомощь получают жители Пинска и района.-0-