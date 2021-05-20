В Пуховичском районе 25 мая пройдут учения спасателей по ликвидации ЧС на промышленном объекте

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе 25 мая пройдут учения спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

25 мая в Пуховичском районе пройдут учения, в ходе которых будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на уникальном промышленном объекте - ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

Будут отработаны две комплексные ситуации. Согласно первой вводной на территории объекта произойдет столкновение цистерны, перевозящей аммиак, с грузовым автомобилем. В результате происшествия будет происходить истечение аммиака. Кроме того блокированными под автомобилями окажутся два работника предприятия.

События на второй аварийной площадке будут связаны с пожаром и отсутствием воды в трубопроводе для его тушения. Согласно вводной произойдет возгорание на складе готовой продукции - комбикорма. С целью доставки воды для тушения к месту ЧС направят пожарный аварийно-спасательный поезд Минского отделения БЖД. К слову, поезд способен перевозить более 100 т огнетушащего вещества. Также спасатели планируют использовать вертолет авиации МЧС. Для эвакуации персонала, отрезанного дымом на крыше завода, будет работать отделение альпинистов-спасателей.-0-