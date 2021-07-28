В Пуховичском районе на участке автодороги сегодня временно ограничат движение

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе на участке автодороги временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 22.00 до 23.00 на 67-м км автодороги Марьина Горка - Узда - Негорелое вблизи деревни Подбережье Пуховичского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в направлении Гомеля", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-