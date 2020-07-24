В пункте пропуска "Берестовица" начали строить инспекционно-досмотровый комплекс

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) начали строить в пункте пропуска “Берестовица" на границе с Польшей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Рентгеновская сканирующая система контроля транспортных средств будет построена по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет более 4 млн евро.

"Крупный инфраструктурный проект включает комплекс зданий для проведения таможенного контроля транспортных средств, контейнеров, грузов и багажа с применением ИДК. Будут проложены инженерные сети к объекту, возведены пожарные резервуары, резервные источники электроснабжения, частично реконструированы проезды и площадки на территории пункта пропуска", - рассказали в ГТК.

Уже подготовлена площадка под строительство ИДК, возводится фундамент ангара рентгеновской установки и административно-диспетчерского пункта. Начата замена асфальтобетонного покрытия на въездном направлении грузового транспорта, следующего из Польши в Беларусь.

Проект, который позволит сократить время таможенного контроля и повысить безопасность на белорусско-польской границе, предусматривает также подготовку специалистов по изучению сканограмм.

Как пояснили в ГТК, применение ИДК, или так называемого метода неинтрузивного досмотра, позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10-15 минут.-0-

Фото Государственного таможенного комитета