В пункте пропуска "Берестовица" построили стационарный инспекционно-досмотровый комплекс

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе завершено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Сейчас ведутся пусконаладочные работы, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.На территории пункта пропуска возведено здание для рентгеновской сканирующей системы, системы инженерного обеспечения, забетонированы подъездные пути к ангару. Также построено здание для сотрудников, оборудованное современными системами контроля. Там же предусмотрено и помещение для ожидающих прохождения контроля водителей."Крупный инфраструктурный проект, ведущим бенефициаром которого выступает Гродненская региональная таможня, реализуется в рамках международной технической помощи "Строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска Берестовица". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года, после чего планируется и подготовка специалистов по анализу сканограмм, а также обмен опытом с зарубежными коллегами", - сообщили в таможне.Инспекционно-досмотровые комлексы положительно зарекомендовали себя в регионе деятельности таможни. Во-первых, технология позволяет увеличить пропускную способность пунктов пропуска. Связано это с сокращением времени досмотра до 10-15 минут, вместо нескольких часов при ручном досмотре. Во-вторых, использование метода неинтрузивного досмотра позволяет выявить скрытые в тайниках предметы. С начала этого года более половины правонарушений, где товар перемещался с сокрытием, в том числе в тайниках, выявлены гродненскими таможенниками с применением ИДК.Реализация проекта осуществляется в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" 2014-2020 гг.-0-