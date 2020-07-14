В пункте пропуска "Домачево" установили новое весоизмерительное оборудование

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Домачево" завершаются работы по его оснащению новым весоизмерительным оборудованием, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

"Оборудование уже установлено. В настоящий момент идет его испытание и наладка. Взвешивание автомобилей может осуществляться как в ручном, так и автоматическом режиме, а информация выводится на рабочие места должностных лиц таможни. Мы ожидаем, что использование этого оборудования позволит улучшить качество таможенного контроля, сократить время таможенных операций и, как следствие, - увеличить пропускную способность пункта пропуска", - отметили в таможне.

Оборудование поставлено за счет международной технической помощи по проекту "Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска "Домачево" по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Проект нацелен на повышение безопасности белорусско-польской границы, качества проведения операций таможенного контроля. Его реализуют Брестская таможня, которая выступает ведущим бенефициаром, совместно с Люблинским исполнительным комитетом Польши.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в сентябре этого года. Общий бюджет проекта составил 253,9 тыс. евро, в том числе вклад Европейского союза - 228 510 евро.

Пункт пропуска "Домачево" был открыт на белорусско-польской границе в 1995 году и временно размещался на территории сопредельного государства. В 2011 году были введены в эксплуатацию современные объекты инфраструктуры международного автодорожного пункта пропуска на белорусской стороне. Сегодня его пропускная способность составляет 2 250 транспортных средств в сутки, в том числе 2 тыс. легковых автомобилей, 200 грузовых машин и 50 автобусов.-0-