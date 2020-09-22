В пункте пропуска "Урбаны" 25 сентября будут проводиться строительные работы

Фото Госпогранкомитета
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Урбаны" ("Силене") 25 сентября с 10.00 до 14.00 возможно замедление пограничного контроля из-за проведения работ в рамках реконструкции этого погранперехода. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок. В качестве альтернативного маршрута в Латвию можно выбрать пункт пропуска "Григоровщина" ("Патерниеки").
"Следите за обстановкой перед пунктами пропуска на официальном интернет-портале Госпогранкомитета", - отметили в ведомстве.-0-