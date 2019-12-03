В регионах важно создавать площадки для онлайн-обсуждения молодежью значимых вопросов - Минченко

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В регионах важно создавать площадки для вовлечения молодежи в онлайн-обсуждение значимых вопросов. Таким мнением поделилась советник по Целям устойчивого развития проекта ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА Наталья Минченко на семинаре "Локализация Целей устойчивого развития Гомельской области", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Минченко, цифровизация стала технологическим трендом нашего времени: сейчас в стране создается электронное правительство, электронное здравоохранение. "Это очень важное направление, и оно идет в русле Целей устойчивого развития. В связи с этим важно расширять доступ к информационному полю и интернету для жителей деревень, поселков, отдаленных населенных пунктов. В регионах необходимо создавать специальные площадки, с помощью которых молодые люди смогли бы удаленно подключаться к обсуждению проектов, высказывать свою позицию и быть причастными к принятию важных решений", - отметила она. Актуальность этой тенденции показывает опыт европейских государств.

Цифровые трансформации и социальные инновации в обществе, а также ориентация на будущие поколения (подростков и молодежь), по оценке экспертно-консультационной миссии МАРS, названы двумя из четырех платформ для ускорения достижения Целей устойчивого развития в Беларуси. Также весомое значение имеют зеленый переход к инклюзивному и устойчивому росту, гендерное равенство.

В предложенной дорожной карте по достижению ЦУР в Беларуси эксперты также оценили потенциал сайтов местных органов власти. "Это одно из направлений, которые нужно развивать. Это важно и с точки зрения вовлечения молодежи. Сегодня молодые люди пользуются интернетом, для них это удобная и знакомая площадка. Переходя на нее, мы стараемся говорить с новым поколением на одном языке: предлагаем онлайн что-то обсудить, высказать мнение. В этом направлении необходимо развиваться и двигаться вперед", - подчеркнула спикер.

На семинаре были представлены международный, национальный и местный опыт по выполнению повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В обсуждении участники обозначили и конкретизировали вызовы, стоящие перед регионом и страной в целом, рассмотрели стратегические, институциональные и практические меры по достижению ЦУР в Гомельской области.

К обсуждению актуальных тем в трех тематических сессиях подключились представители Гомельской региональной рабочей группы по устойчивому развитию, НИЭИ Министерства экономики, структур Гомельского облисполкома, учреждений образования, общественных объединений, международных организаций. Рассмотрены экономический, социальный и экологический компоненты устойчивого развития. В своих выступлениях спикеры говорили об инновациях в бизнесе, социальном партнерстве, состоянии и охране водных ресурсов региона, экологизации промышленности и других отраслей экономики.

Также участники семинара ознакомились с приоритетами устойчивого развития страны, заложенными в проект Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, а также с подходами к региональному развитию. Был представлен успешный опыт межрегионального взаимодействия на примере Могилевской области.

Организатор мероприятия - Гомельский облисполком, партнерами стали ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.-0-