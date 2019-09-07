В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу. Такой подарок россияне сделали в честь тысячелетия своего белорусского побратима, сообщила сегодня в Бресте заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа, председатель комитета финансов Елена Логинова во время приема официальных делегаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой Петрозаводска Ириной Мирошник было принято решение о присвоении одной из улиц в строящемся микрорайоне наименования Брестская. Постановление уже официально выпущено. Мы преподнесли в дар свидетельство об этом событии", - рассказала Елена Логинова.

Договор о заключении побратимских связей Брест и Петрозаводск подписали в 2002 году. "Но историки предполагают, что наши отношения более длительные. В начале XIX века на Александровском заводе были выпущены пушки, которые находились на вооружении в Брестской крепости. Упоминается, что они стояли у Северных ворот. Считаем, что именно тогда зародились первые элементы сотрудничества", - отметила вице-мэр российского города.

По ее словам, за 17 лет Брест и Петрозаводск стали надежными партнерами, с каждым годом связи только крепнут, расширяется взаимодействие, в первую очередь в сферах экономики, культуры. "Есть немало перспектив для взаимодействия. Брест - хорошо известный город, поэтому Петрозаводск более чем заинтересован в укреплении контактов", - подчеркнула Елена Логинова.

В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялся прием официальных делегаций, прибывших на торжества по случаю тысячелетия города. С юбилеем горожан поздравили представители местных органов власти и деловых кругов более чем из десяти стран, международных и общественных организаций, дипломаты, депутаты. В частности, представительство ЮНИСЕФ в Беларуси преподнесло Бресту сертификат на приобретение компьютерной техники, которую передадут в одно из учреждений образования. Давние партнеры из Германии - союз общин Средней Шуссентали - вручили сертификат на закупку медицинского оборудования. Все гости желали Бресту и его жителям мира, добра и процветания на долгие годы.-0-