6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семи местах Минска 9 Мая будут организованы военно-тематические площадки, сообщил сегодня журналистам начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Вадим Лукашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 Мая в Минске будут развернуты 7 точек - парк Победы, парк имени Янки Купалы, Комаровский сквер, парк экстремальных видов спорта, Национальная библиотека Беларуси, спортивный комплекс "Чижовка- Арена", парк имени Павлова. На них разместятся военно-тематические площадки. Минчане и гости столицы увидят современное вооружение и военную технику, показательные выступления военнослужащих, смогут поучаствовать в различных конкурсах, поупражняться в интерактивном стрелковом тире, сделать уникальные фотографии, угоститься солдатской кашей, поучаствовать в розыгрыше оригинальных призов и подарков", - рассказал Вадим Лукашевич.

Центральная военно-тематическая площадка расположится в парке Победы. "Ее особенность в том, что здесь будет предусмотрено катание на квадроциклах и легкобронированных автомобилях типа "Дракон", - отметил начальник управления. - На всех площадках предусмотрены праздничные концерты с участием художественных коллективов Вооруженных Сил Беларуси. Пользуясь случаем, приглашаю всех на военно-тематические площадки. Берите с собой детей, будет интересно".

Помимо этого военнослужащие примут участие в возложениях венков и цветов на площади Победы, чествовании Государственного флага и Государственного герба на площади Государственного флага. "Там же планируется в случае летной погоды пролет авиации двух вертолетов Ми-8 с полотнищами Государственного флага и Государственного герба, а также 5 учебно-тренировочных самолетов Л-39 с дымами цвета национального флага Республики Беларусь. Информацию о мероприятиях вы сможете найти на официальном сайте Министерства обороны, - подчеркнул Вадим Лукашевич. - 9 Мая для всех нас святой праздник. Память о нем - фундамент, на котором мы должны воспитывать нашу молодежь. Мы, военнослужащие, гордимся этим праздником, победой, которую нам добыли былые поколения, ценим это и будем ценить всегда".-0-