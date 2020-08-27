В школах Гомельской области к работе приступят более 840 молодых педагогов

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 840 молодых педагогов будут преподавать в учреждениях образования Гомельской области в 2020/2021 учебном году. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома при обсуждении подготовки школ региона к 1 сентября начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Укомплектованность педагогическими кадрами - важная задача при подготовке к новому учебном году. До 1 сентября будут закрыты вакансии во всех учреждениях образования области. Уже прибыли на работу 842 молодых специалиста. В каждом учреждении созданы достойные условия для их работы", - отметил Руслан Смирнов. По его информации, 158 молодых педагогов обучались по целевой подготовке.

Руководитель главного управления рассказал, что на подготовку учреждений образования к учебному году израсходовано более Br16 млн. Порядка Br14 млн было выделено на ремонт и модернизацию из бюджета, еще свыше Br2,3 млн привлекли из дополнительных источников на приобретение стройматериалов для выполнения работ хозспособом.

По словам начальника главного управления, во всех учреждениях образования провели большую работу для создания достойных и безопасных условий обучения детей. Все школы получили паспорта готовности в срок - до 25 августа.

"2020-й стал самым урожайным в плане открытия новых объектов за последние годы", - обратил внимание Руслан Смирнов. Так, проведена реконструкция спального корпуса оздоровительного лагеря "Ченковский бор" в Гомельском районе под детский сад на 65 мест "Радуга-град". Вводится средняя школа в 21-м микрорайоне Гомеля на 765 мест. С 1 сентября возобновятся занятия в Литвиновичской СШ Кормянского района. Здание было закрыто в 2016 году из-за аварийного состояния несущих конструкций. Аварийную часть снесли, на ее месте возвели новую постройку. Кроме того, в здании бывшего Гомельского детского дома открыли ясли-сад. После капитального ремонта начал работу ясли-сад №5 в Петрикове. Разрабатывается проектная документация на строительство школы в микрорайоне Хутор областного центра.

По информации Руслана Смирнова, на особом контроле находятся четыре школы, где необходим капитальный ремонт. Речь идет о СШ №2 Добруша, СШ №4 Речицы, Пересвятовской базовой школе Речицкого района, Приборском детском саду - средней школе Гомельского района. По организации образовательного процесса по каждой школе уже приняты конкретные решения. По ремонтно-строительным работам определены планы, прорабатываются варианты их реализации. Еще в девяти учреждениях образования продолжается капитальный ремонт.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что объекты социальной сферы, в том числе в отрасли образования, будут реконструироваться, строиться и в дальнейшем, однако нужно определиться по первостепенности.

В Гомельской области в новом учебном году будут функционировать 1177 учреждений образования, в том числе 522 школы. 1 сентября за парты сядут 155 тыс. школьников, из них более 17 тыс. - первоклассники.-0-