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09 апреля 2021, 07:06

В Шумилинском районе высадят профсоюзный лес

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Никитихинском лесничестве Шумилинского района профсоюзы Витебской области и работники лесхоза посадят молоденькие ели, дубы и березы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Витебского областного объединения профсоюзов.

Представители Витебского областного объединения профсоюзов, областных отраслевых организаций профсоюзов помогут работникам Никитихинского лесничества высадить новый лес. "В акции по озеленению от профсоюзов примут участие 45 человек. В рамках Республиканской недели леса посадим саженцы дуба, березы, ели. Это будет скромный вклад нашего объединения в восстановление лесных угодий нашей области. Надеемся, что этот профсоюзный лес через много лет станет местом обитания для диких животных и птиц", - отметил председатель Витебского областного объединения профсоюзов Сергей Догель.

Участок в 5 га, на котором будут трудиться профсоюзные работники, раньше использовался в сельскохозяйственных целях, а после его изъяли из севооборота и передали лесничеству. На плодородной земле решили вырастить лес. Всего здесь высадят более 22,7 тыс. саженцев и сеянцев.

Представители профсоюзов будут активно вести посадки и в субботу, так как в выходные в Витебской области обещают потепление. К работникам леса также присоединятся студенты и школьники. "Профсоюзы области ежегодно вносят свой вклад в экологическую составляющую Витебщины. В каждом районе профактив принимает активное участие в Неделе леса. Как известно, зеленые насаждения - это легкие планеты, поэтому очень важно сохранить леса для будущих поколений", - подчеркнул Сергей Догель.-0-

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Теги
Витебская область лесное хозяйство профсоюзы Шумилино
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