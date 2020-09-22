В стабфонд Могилевской области планируют заложить 3,7 тыс. т картофеля и более 1,8 тыс. т капусты

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В стабилизационный фонд Могилевской области на межсезонный период 2020-2021 годов планируют заложить 3,7 тыс. т картофеля, более 1,8 тыс. т капусты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"На межсезонный период планируется заложить 3,7 тыс. т картофеля, более 1,8 тыс. т капусты, 860 т лука, 800 т моркови, 700 т свеклы и 600 т фруктов, - рассказала Лилия Гулинская. - Такие показатели определены с учетом потребностей внутреннего рынка".

Основные показатели по закладке овощей на предстоящий сезон сохранились на уровне прошлогодних. "В этом году уменьшились объемы яблок. Их стало меньше на 170 т", - отметила Лилия Гулинская.

Всего в Могилевской области в хранении овощей и фруктов задействовано 16 хранилищ. В них уже начала поступать первая продукция. Полностью сформировать стабфонд должны к 15 ноября.-0-