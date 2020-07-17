В Столбцах начали строить новую школу

17 июля, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Закладка памятного знака по случаю начала строительства новой школы состоялась сегодня в Столбцах, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство предусмотрено инвестиционной программой Минской области на 2020 год. Новое учреждение образования появится в растущем микрорайоне №7 по улице Мира, где в том числе строятся молодые, многодетные семьи. Для них открытие школы по соседству станет настоящим подарком - пока им приходится возить своих детей на учебу далеко в город. К их услугам две школы и одна гимназия, в которых обучаются почти 2,6 тыс. человек при проектной мощности 1460.

"Для облисполкома это приоритет - социальная, инженерная и транспортная инфраструктура. 2022 год будет особенным для Столбцов, где ожидается знаковое событие - областные "Дажынкi". Мы постараемся и в следующем году, и в 2022-м сделать здесь максимально комфортную среду для проживания. Эта школа - подтверждение. Действующая школа в Столбцах перегружена. Поэтому было принято решение о новом строительстве. Для районного центра это очень важный объект. Когда есть дети, это значит, у города, у области, у страны есть будущее", - подчеркнул председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Он также отметил, что социально значимые объекты открываются практически по всей области. А значит, регион развивается. "В ближайшее время открываем школу в Колодищах. В этом году в Минской области планируем открыть 11 детских садов. В ближайшее время еще будет физкульно-оздоровительный объект в Марьиной Горке. И такой интересный факт: в деревне Занароч Мядельского района строим школу. Я даже не припомню, когда мы последний раз в деревнях строили школы. Должны 1 сентября ввести. Для меня это символично и знаково", - поделился Александр Турчин.

Стройтрест №1 вышел на объект в Столбцах с 30 июня. За это время здесь уже подготовили котлован. Школа возводится по типовому проекту, который использовался в Солигорске и Борисове, а также под Минском.

Будущее учреждение рассчитано на 720 детей. Помимо современных учебных кабинетов, лабораторий физики и астрономии, химии и биологии, лингафонных кабинетов, мастерских, библиотеки, к достоинствам новостройки можно будет отнести бассейн, актовый, тренажерный и гимнастический залы. Во дворе оборудуют стадион, площадки для игровых видов спорта, а еще отведут место под уличные тренажеры.

Сдача школы запланирована на август 2021 года.-0-