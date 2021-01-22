В Столбцах построят многоквартирный дом для медработников центральной районной больницы

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах медработникам центральной районной больницы для улучшения жилищных условий построят многоквартирный дом в новом районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в администрации УЗ "Столбцовская ЦРБ".

"Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы создавать сотрудникам больницы комфортные условия для работы. А для того, чтобы привлекать высококвалифицированные кадры и закреплять молодых специалистов в нашем учреждении, стараемся содействовать в улучшении их жилищных условий, - рассказали в администрации. - По инициативе больницы для медицинских работников вскоре начнется строительство жилого дома на 60 квартир, которые получат как опытные сотрудники, так и молодые специалисты - те, кто трудоустроились в августе и успели встать в очередь".

Возведение многоквартирного жилого дома будет идти за счет государственных средств. На данный момент осуществляется выбор подрядной организации для проектирования. Планируется, что жилье возведут к концу 2021-го или началу 2022 года.

Улучшению жилищных условий медработников в городе уделяют особое внимание. В 2017 году для молодых специалистов реконструировали и ввели в эксплуатацию общежитие на 24 места и две квартиры, а в 2018-2019 годах по просьбе руководства Столбцовской ЦРБ для врачей были выделены пять арендных квартир.-0 -