В Столинском районе готовятся к весеннему паводку

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе из-за обилия выпавшего снега готовятся к весеннему паводку. Такая информация опубликована на сайте райисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В связи с большим уровнем снежного покрова в настоящее время имеются предпосылки для развития весной паводковой ситуации на территории района", - говорится в сообщении райисполкома. Специалисты предупреждают, что из-за этого может произойти загрязнение воды в колодцах и скважинах. Местным жителям рекомендуют убрать мусор со дворов, оборудовать крышками колодцы, заделать щели в домах и хозяйственных постройках, очистить и обеззаразить выгребные ямы, провести дератизацию.

Также на сайте райисполкома опубликовали рекомендации на время паводка. В частности, в это время стоит пить только кипяченую и бутилированную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, обдав их кипятком.-0-