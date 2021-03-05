В Светлогорске взрывом демонтировали 105-метровую неиспользуемую трубу

5 марта, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Неиспользуемую 105-метровую трубу остановленного более 30 лет назад производства взрывом демонтировали сегодня на территории ОАО "СветлогорскХимволокно", передает корреспондент БЕЛТА.

Операцию провели специалисты центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" при участии работников Светлогорского РОЧС.

"Работы проводились в течение двух дней. В первый - подготавливали, вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. Затем после укладки зарядов произвели обрушение взрывом", - отметил начальник центра Александр Кутасин.

Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ОАО "СветлогорскХимволокно" Денис Науменков рассказал, что труба располагалась на территории завода искусственного волокна - данное производство было закрыто более 30 лет назад.

Еще в советские времена основной продукцией завода была вискоза, в процессе производства которой использовалось большое количество сероуглерода. Труба предназначалась для очищения выбросов от вредных веществ.

"Сегодня развитие завода идет абсолютно по другому направлению. Здание регенерации сероуглерода было демонтировано. Оставалась труба, она была в аварийном состоянии. И было принято решение о ее сносе", - отметил Денис Науменков.

В будущем территорию планируют использовать для реализации инвестпроектов, которые предусмотрены программой перспективного развития предприятия до 2030 года.

По оценкам специалистов, обычный демонтаж трубы занял бы пару месяцев.-0-

Фото Сергея Холодилина