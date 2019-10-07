В связи с открытием путепровода МКАД меняется движение городского транспорта

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с окончанием строительных работ на 25-м км МКАД 9 октября изменится движение городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, будет восстановлено движение автобусов маршрутов №28, 47С, 96 и маршруток №1130-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК по постоянным трассам.

Одновременно отменят работу временного автобусного маршрута №928.

Как сообщалось ранее, ремонт путепровода начался в январе нынешнего года. На время II Европейских игр работу останавливали, а в июле возобновили. 6 октября на путепроводе полностью открыли движение транспорта: основные работы по капремонту завершены, остались отделка, покраска, усиление опор, установка барьерных ограждений и другие работы, которые не влияют на дорожный трафик.-0-