В трех столичных кинотеатрах приостановят показы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три столичных кинотеатра "Октябрь", "Москва" и "Дом кино" со 2 апреля временно прекращают кинопоказы. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по развитию, информации и рекламе УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Екатерина Богданова.

"Октябрь", "Москва" и "Дом кино" - крупнейшие однозальные кинотеатры страны. Единовременная организация нескольких киносеансов здесь невозможна. Отменить показ фильмов решили из-за экономической целесообразности, поскольку в последнее время снизилось число посетителей кинотеатров. "Когда из-за ситуации в мире киностудии переносят крупные релизы на более поздний срок, работа крупных однозальных кинотеатров становится экономически невыгодной", - сказала Екатерина Богданова.

Минчанам следует иметь в виду, что в 10 других кинотеатрах сети "КиноМинска" продолжат транслировать фильмы. Пока неизвестно, когда будут восстановлены кинопоказы в однозальниках столицы. Как отметила заместитель генерального директора, это может быть обусловлено выходом крупных релизов.

Просторные залы позволяют сделать просмотр кино безопасным и комфортным за счет минимизации контакта с другими зрителями. Для этого предусмотрена определенная рассадка в залах, увеличивающая расстояние во время просмотра. Помимо этого, в кинотеатрах сделали больший интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами, рассказали в администрации сети УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.-0-