В центре Бреста на час пропадало электричество из-за повреждения кабеля

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром пропадало электричество из-за аварийной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.
"В 7.20 случилось аварийное отключение фидера 6 кВт на подстанции "Брест-Западная" РУП "Брестэнерго". В результате без электричества остались некоторые жители центральной части города. Причиной происшествия стало электрическое повреждение кабеля линии 6 кВт", - проинформировал Александр Рогачук.
Две восстановительные бригады Брестских электрических сетей оперативно устранили неполадки. В 8.07 все потребители были полностью запитаны. "Авария не оказала существенного влияния на функционирование городских объектов", - добавил председатель горисполкома.-0-