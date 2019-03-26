В центре Гомеля остановлено движение троллейбусов

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля по улице Советской (на участке от улицы Рогачевской до Ефремова) остановлено движение троллейбусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Горэлектротранспорт".

Устраняются неполадки на подстанции. После этого движение электротранспорта будет возобновлено.

Ранее движение останавливалось на другом участке магистральной улицы областного центра из-за ДТП.-0-