В центре Лиды начали продавать свежий березовый сок на розлив

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде организовали продажу свежего березового сока на розлив, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Лидского лесхоза Евгений Герасимович.

Своеобразный эксперимент для удобства покупателей лесники организовали вместе с районными властями. Бочку со свежим соком объемом около 2,8 т установили рядом с домом торговли.

"Сегодня первый день. Анализируем спрос. Интерес точно есть - в первые часы люди подходили активно, появлялась даже очередь. С утра было продано около 500 л сока. К слову, в прошлом году жители района приобрели около 30 т сока", - рассказал Евгений Герасимович. Цена сока на розлив составляет 35 коп. за литр.

Также сок можно приобрести на территории лесничеств и на лесосеке. Стоимость в последнем случае составит 25 коп. за литр.

Всего в этом году в Лидском лесхозе планируют заготовить около 200 т березового сока. Реализовывать его планируют не только жителям района - большая часть напитка будет направлена на экспорт. Соответствующий контракт заключен с литовской компанией.-0-