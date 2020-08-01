В центре Минска сегодня пройдет празднование Дня десантников

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 августа отметят 90-летие воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Сегодня же в центре Минска десантники представят праздничную программу, сообщает БЕЛТА.

Празднование начнется в 10.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе - показательные выступления: вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду, занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Можно будет посмотреть технику, вооружение и форму сил специальных операций. Для гостей праздника будет работать тематическая фотозона.

Также в 11.30 запланирована церемония торжественного возложения цветов на острове Мужества и Скорби.

Концерт творческих коллективов сил специальных операций, а также группы "СССР" будет проходить с 13.30 до 15.30.

После завершения праздничных мероприятий в Минске личный состав и техника вернется в пункты постоянной дислокации. Во всех соединениях и воинских частях ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке праздничные мероприятия пройдут 2 августа.

Для обеспечения общественного порядка у Дворца спорта на время праздника транспорт не будет останавливаться на одноименной остановке с 10.00 до 15.30. Временно ограничат и движение велосипедистов на велодорожке от улицы Мельникайте до проспекта Победителей (здание СК "Трудовые резервы") с 10.00 до 15.00.-0-