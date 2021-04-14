В тушенке из индейки ДНК курицы: Госстандарт проверил консервы в магазинах Гомельской области

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в трех наименованиях консервов российского производства (ООО "Сохраним традиции", Калининград) ДНК животных, мясо которых не заявлено в маркировке состава. Об этом сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

В мясорастительных консервах с бобовыми "Говядина с горохом и луком" в жестяной банке обнаружили ДНК свиньи и ДНК курицы, которые в составе изготовитель не указал. Кроме того, исходя из указанного состава, наименования и требований ГОСТ "Консервы мясорастительные. Технические условия", которым замаркирована продукция, консервы должны представлять собой кусочки говядины с горохом и другими компонентами (лук, морковь, соль, специи). Органолептическая оценка показала: фактически законсервирован разваренный горох с пассерованным луком, морковью и пряностями с включениями кусочков мясных ингредиентов.

ДНК курицы нашли и в мясосодержащих консервах "Мясо индеек тушеное" и "Мясо уток тушеное".

Несоответствия состава подтвердили и фактические показатели пищевой ценности продукта. По результатам физико-химических испытаний, в 100 г продукта содержится 8,02 г белков, 9,2 г жиров. Это не отвечает показателям, заявленным на упаковке: белки - 10 г, жиры - 15 г.

К продукции и ее поставщику в Беларусь инспекция приняла меры в соответствии с законодательством.-0-