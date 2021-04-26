В Витебске аренда площадки под киоск около памятника Ольгерду продана в 490 раз дороже

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на аукционе сегодня продано право аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков (кофе-стакан) почти за Br10,4 тыс., что в 490 раз превысило его начальную цену, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включено право круглогодичной аренды участка городской территории площадью 5 кв.м, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Ольгерду. Интерес к предмету аукциона проявили два участника, а победитель определился на 65-м шаге.

Этот лот стал самым дорогим на торгах по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания, организованного Витебским горисполкомом. Как сообщили в отделе по имуществу управления экономики горисполкома, всего на аукцион выставлялось 87 объектов, интерес к которым проявили более 30 потенциальных арендаторов, причем большинство из них регистрировались для участия в торгах сразу по нескольким лотам. В результате реализовано 66 площадок на общую сумму свыше Br73,5 тыс., что в два раза превышает результат на аналогичных торгах 2020 года.

Наиболее активно торговались площадки под размещение киосков по продаже горячих напитков. Всего выставлялось четыре объекта, расположенных в наиболее людных местах города. Для выкупа этих лотов победителям пришлось сделать суммарно более 150 шагов. При этом выручка от их продажи составила почти 40% от общей суммы средств, полученных на торгах от распродажи аренды площадок под нестационарную торговлю.

Традиционно напряженная борьба развернулась за площадки 8 кв.м под размещение палаток по продаже овощей и фруктов. Они расположены преимущественно в отдаленных районах города. В результате продано 6 из 7 лотов, причем половина из них реализована с превышением начальной цены почти в 100 и более раз.

Наиболее востребованными остаются площадки под нестационарную торговлю и общественное питание в зоне отдыха в районе набережной Витьбы, а также Парка победителей около площади Победы областного центра. Участники выкупили все 9 мест под торговлю попкорном и сладкой ватой. Проданы 32 площадки из 39 для размещения объектов разносной торговли безалкогольными напитками и мороженым, при этом острая борьба развернулась за лоты именно в паковых зонах и зонах отдыха. Востребованными оказались 8 из 14 площадок под общепит также в основном в местах массового отдыха.

В состав предметов аукциона включены участки городской территории общей площадью около 1,4 тыс. кв.м в различных частях областного центра, в основном в местах отдыха и парковых зонах. Начальная цена лотов установлена из расчета Br4,23 за 1 кв.м земли. Площадки под объекты нестационарной торговли размером от 4 до 8 кв.м дифференцированы в зависимости от продаваемой продукции (безалкогольные напитки и мороженое, попкорн и сладкая вата, горячие напитки, сувениры и игрушки, овощи и фрукты). Срок аренды большинства объектов установлен по 31 октября 2021 года.

Арендаторы должны соблюсти ряд условий. Так, для открытия летнего кафе требуется иметь стационарный объект общественного питания в областном центре. Режим работы для таких сезонных кафе установлен до 23.00, при этом длительность музыкального сопровождения ограничена до 21.00. Около точек общепита необходимо будет установить по два биотуалета. Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов близлежащих домов.-0-