В Витебске будут приводить в порядок территорию у руин бывшей синагоги

26 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жителей Витебска приглашают поучаствовать в уборке территории возле руин бывшей Большой Любавичской синагоги по ул.Революционной, 12. Такую информацию разместили организаторы мероприятия в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приводить территорию исторического объекта в порядок собираются три дня - 29-31 мая. Время работы запланировано с 11.00 до 17.00. Для участия волонтеров просят заполнить Google-форму по ссылке.

"В продолжение работы над сохранением бывшей Большой Любавичской синагоги приглашаем всех желающих принять участие в уборке. Участвовать можно один день или несколько по вашему желанию", - отметили организаторы и добавили, что сохранение и восстановление этого объекта остается очень важным для витебчан.

Организуют уборку музей Марка Шагала совместно с общественными инициативами "Добры горад/Good city", Vitebsk4me, альманахом "Городские тактики" и организацией "ICOMOS-Беларусь".

Синагога в Витебске носит статус историко-культурной ценности не как отдельный объект, а в составе исторического центра города. Сейчас местные власти оформляют необходимые документы, земельная служба работает над выделением участка. В планах у городской администрации восстановить синагогу с привлечением инвестора.

Здание бывшей Большой Любавичской синагоги, несмотря на свое состояние, уникально. Из всех 74 синагог и еврейских молитвенных домов города, действовавших в начале ХХ века, сохранилась только эта. Верующие, которые ее посещали, были приверженцами любавичского хасидизма - мистического течения в иудаизме, возникшего в конце ХVIII века. Объект построили либо в конце XIX, либо в начале XX века, точной даты нет. Храм посещал отец Марка Шагала: семья художника жила на соседней Покровской улице. В 1923 году синагогу закрыли большевики. До Второй мировой войны в ней был аэроклуб, а затем - Дом культуры и склад. Потом здание не использовалось и находится в аварийном состоянии: до наших дней дошли только стены и фасад, частично - перекрытия.

По сведениям главного хранителя фондов Государственного архива Витебской области Константина Карпекина, во время кампании по конфискации ценностей в пользу голодающих Поволжья из синагоги были вывезены серебряные украшения от свитков Торы - две короны и две таблички с дарственными надписями. В 1924 году в культовом здании проживали еврейские беженцы из Литвы.-0-