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30 декабря 2019, 16:32

В Витебске инвестор приобрел здание бывшей части авиаполка для производства стройматериалов

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей технико-эксплуатационной части авиаполка на окраине Витебска приобрел сегодня инвестор почти за Br68 тыс. по итогам аукциона, организованного Витебским областным центром маркетинга, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

В состав лота включены капитальное строение площадью более 2,4 тыс. кв.м, элементы инфраструктуры, 30 многолетних насаждений (березы, ели, осина и др.), а также земельный участок почти 1 га. Здание расположено на территории сектора №1 СЭЗ "Витебск". Так как на торги зарегистрировался один участник, то аукцион признан несостоявшимся, а единственный претендент согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%. По словам представителя нового собственника, объект планируется использовать для создания производства строительных материалов на основе доломита.

Кроме того, сегодня проданы два объекта на аукционе комитета "Витебскоблимущество", который стал самым крупным в 2019 году по количеству выставленных на продажу лотов. Покупатели проявили интерес к двум строениям. Бывшее административное здание лесничества Городокского лесхоза в агрогородке Бычиха приобрел за Br1,6 тыс. житель областного центра. По словам нового собственника, строение планируется реконструировать и модернизировать под объект гостиничного типа для паломников, посещающих расположенный в Бычихе храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, а также православно-исторические туристические маршруты на территории Городокского района. Одноэтажное здание площадью 144 кв.м продано одновременно с правом 50-летней аренды земельного участка 0,13 га.

Еще один житель Витебска приобрел за Br31 бывший сельский клуб-библиотеку в агрогородке Тарасенки Витебского района. Объект выставлялся на торги с начальной ценой 1 БВ (Br25,5).

К слову, результат этого аукциона подтвердил одну из тенденций, сложившуюся на торгах "Витебскоблимущества" в 2019 году: покупатели больше обращали внимание на объекты, выставляемые по минимальной цене. Так, с начала года комитет продал более 100 лотов, из которых свыше 50% реализованы на торгах с установлением начальной цены в одну базовую величину. Всего за этот период продано неиспользуемого госимущества на сумму почти Br3,9 млн.-0-

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