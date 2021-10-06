В Витебске ко Дню матери запускают фотомарафон в соцсети

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. К одному из самых главных праздников центр культуры "Витебск" готовит марафон тематических проектов. Такой формат позволит сказать мамам самые нежные слова, несмотря на эпидемическую обстановку, сообщили БЕЛТА в ЦК "Витебск".

14 октября в 12.00 в прямом эфире в Instagram (@gck.vitebsk) желающие смогут услышать поздравления мамам из разных уголков земли на их родных языках. В трансляции "Матуля. Мамочка. Mommy..." центр национальных культур расскажет много нового об особенностях традиций празднования и подарках в разных странах. "В этот же день в 18.00 снова встречаемся в прямом эфире и присоединяемся к уютному праздничному концерту "Вселенная по имени мама". Теплый атмосферный вечер в компании творческих коллективов центра культуры обещает самые трогательные выступления и искренние слова", - рассказали в учреждении.

Также организаторы планируют повторить успех последних лет и провести полюбившуюся витебчанам городскую онлайн-акцию. В этом октябре она получила название "#мамин_поцелуй". Главное - с 10 по 18 октября опубликовать в Instagram фото с мамой, дополненное небольшим рассказом о ней и хэштегом #мамин_поцелуй. "Лучшие снимки мы разместим в официальных сообществах в социальных сетях, мониторах в фойе центра культуры и концертного зала "Витебск", а также на светодиодных экранах на пл. Победы областного центра", - добавили организаторы.-0-