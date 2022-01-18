В Витебске на аукционе продано дореволюционное здание за Br487 тыс.

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на аукционе комитета "Витебскоблимущество" продано почти за Br487 тыс. административное здание дореволюционной постройки, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Объект не использовался с 2016 года и выставлялся на повторный аукцион по оценочной стоимости, сниженной на 5%. Новым собственником капитального строения стало ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", производственная площадка которого расположена по соседству с приобретенным имуществом. На базе недвижимости предприятие намерено разместит вспомогательный административно-бытовой корпус. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет Витебска.

Двухэтажное здание общей площадью 518 кв.м расположено рядом с набережной реки Западная Двина. Недвижимость продана вместе с гаражами (68,9 кв.м), построенными в 1989 году одновременно с капитальным ремонтом основного строения, а также правом 25-летней аренды земельного участка размером свыше 0,1 га. На этом месте в 1897 году был построен казенный винный склад Витебского губернского акцизного управления, с которого отпускалось вино в винные лавки. В 1954 году здание было восстановлено. В начале XXI века в нем располагалось государственное объединение "Витебскпищепром", после его ликвидации строение передано кондитерской фабрике "Витьба".

По информации комитета "Витебскоблимущество", на торги в январе - феврале выставлено более 40 объектов недвижимости преимущественно в сельской местности. Почти 86% продаваемых зданий и сооружений - производственного назначения (сельскохозяйственные строения, бывшие складские и иные помещения, котельные, магазины, автозаправочные станции).-0-