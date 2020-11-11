В Витебске на повторные торги будет выставлен участок для установки колеса обозрения

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске аукцион по продаже права аренды земельного участка для установки колеса обозрения признан сегодня несостоявшимся, а лот планируется выставить на повторные торги, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включен участок городской территории площадью 600 кв.м на Аллее воинской славы, которая расположена около мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Начальная цена установлена в размере почти Br2,7 тыс. По условиям аукциона земля передается в пользование на 10 лет с возможностью пролонгации договора аренды.

По словам председателя аукционной комиссии Татьяны Прокопенко, интерес к предмету аукциона проявили три потенциальных покупателя. Один из них был не допущен к участию в торгах, так как подал документы после срока, указанного в извещении об аукционе. Кроме того, у участников, допущенных к торгам, возникли спорные вопросы по оформлению документов, которые напрямую не урегулированы законодательством. "В практике проведения аукционов горисполком столкнулся с такой ситуацией впервые", - отметила председатель комиссии. При таких обстоятельствах аукционная комиссия приняла решение о признании торгов несостоявшимися, чтобы не ущемлять интересы потенциальных покупателей, пояснила Татьяна Прокопенко. Повторный аукцион будет назначен в ближайшее время, все желающие смогут принять участие в соответствии с его условиями.

Аукцион по продаже прав аренды земельного участка для размещения такого масштабного развлекательного сооружения организуется впервые в Витебске. По условиям торгов колесо обозрения должно быть диаметром не менее 30 м с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек, оборудовано иллюминацией. На его установку отводится не более 9 месяцев с момента подписания договора аренды. Арендная плата в период проектирования и монтажа объекта определена в размере 1 базовой арендной величины.

Ряд условий аукциона касается соблюдения правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, включая наличие специально обученного персонала по организации работы и обслуживанию объекта. Временной режим работы аттракциона установлен до 23.00, при этом музыкальное сопровождение допускается до 21.00. Арендатор обязуется соблюдать требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе установить биотуалет.-0-