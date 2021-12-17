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17 декабря 2021, 18:51

В Витебске открыли 30-метровое колесо обозрения

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в парке Победителей сегодня торжественно открыли колесо обозрения. Желающие смогли одними из первых прокатиться на нем, передает корреспондент БЕЛТА.

Монтаж конструкции начали еще в августе. Недавно специалисты провели технические испытания и получили необходимые разрешения на эксплуатацию колеса. Оно оснащено 20 закрытыми кабинами на четыре человека каждая. Аттракцион имеет светодиодную иллюминацию, в темное время суток он будет превращаться в яркий разноцветный экран.

В открытии колеса обозрения приняли участие горожане, представители власти и те, благодаря кому новый объект украсил областной центр. Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин поздравил жителей с этим событием и выразил уверенность, что аттракцион станет местом притяжения витебчан и гостей города.

После открытия объекта стартовала развлекательная программа. Организаторы подготовили розыгрыши бесплатных абонементов на катание на колесе обозрения, призов, а также викторины, конкурсы, мини-дискотеку и файер-шоу.

Работать аттракцион будет ежедневно. Стоимость поездки, во время которой колесо сделает один оборот примерно за 7 минут, на человека составит Br6. При определенной погоде (дождь, мокрый снег, сильный мороз и ветер) эксплуатация колеса обозрения запрещена.-0-

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