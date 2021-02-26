В Витебске открыли обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня после масштабной реконструкции открыли второй хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера, передает корреспондент БЕЛТА.

Корпус был построен в 1979 году, а реконструкцию его начали в 2007 году. На время строительных работ хирургические онкологические отделения общей онкологии, опухолей головы и шеи переехали в радиологический корпус №3, урологическое - в хирургический корпус №5. За годы стройки от старого здания практически ничего не осталось, многое было заменено, а также возведен четвертый этаж. В здании развернуто 150 коек.

Введение в строй обновленного корпуса позволит хирургам-онкологам освоить новые современные высокотехнологичные операции. В их числе видеоассистированные лобэктомии, билобэктомии, пневмонэктомии, циркулярные и клиновидные резекции трахеи, микрососудистые операции на лице, пластические эстетические операции на молочной железе и другие.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что этот объект важен для всего региона. Ежегодно поликлиническое отделение областного онкодиспансера консультирует более 130 тыс. пациентов. В стационаре пролечиваются свыше 12 тыс. человек, за год проводится до 6 тыс. операций. "Врачи выполняют огромнейший пласт работы. Конечно, раньше присутствовали стесненность, определенный дискомфорт. С введением нового корпуса условия для работы врача станут лучше, также будут использоваться новые методы в лечении людей", - отметил губернатор и пожелал медикам продуктивной работы и поменьше пациентов.

Важность и востребованность обновленного здания подтверждает и статистка. С каждым годом увеличивается число онкологических больных, состоящих на диспансерном учете после проведенного лечения. В настоящее время на контроле состоят более 39 тыс. пациентов (это каждый 29-ый житель Витебской области), из них почти 60% - пять лет и более.

Главный врач областного клинического онкологического диспансера Анжела Томчина поблагодарила строителей и областные власти за работу и финансирование. "Современнейшее оборудование, операционный блок, лаборатория и многое другое позволят нам совершать высокотехнологические операции, которые изменят подходы к лечению и улучшат качество оказания помощи пациентам", - отметила руководитель медучреждения.

Сегодня в Витебском областном клиническом онкологическом диспансере внедрены новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Морфологическая верификация злокачественных опухолей достигла 97%, этому способствовало использование достижений ультразвуковой и рентгенологической техники. Совместно с патологоанатомическим бюро применяются иммуногистохимические методики диагностики рака.

Для ранней диагностики злокачественных опухолей ведется работа по внедрению скрининговых программ рака предстательной, молочной желез, шейки матки, легкого, колоректального рака в Витебской области. Хирургами-онкологами внедрены высокотехнологичные и сложные методы лечения опухолей.

Витебский областной клинический онкодиспансер является основным специализированным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим организацию и оказание онкопомощи в северном регионе. На базе медучреждения развернуто 13 клинических отделений. Работает дневной стационар, где проводятся амбулаторные курсы химиотерапии, реабилитации до 50 больных в день.-0-

Фото Александра Хитрова