В Витебске профсоюзы устроят легкоатлетический забег

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участниками легкоатлетического кросса, который пройдет 4 октября в Витебске, станут более 500 представителей первичных профсоюзных организаций предприятий и организаций областного центра и спортсмены - учащиеся Витебского спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профсоюзов области.

Стартует забег в 13.30 и пройдет в парке возле реки Витьба. В зависимости от возраста участникам предстоит пробежать 500 м или 1 км. "Главной целью состязания является привлечение трудящихся к систематическим занятиям физической культурой и налаживание спортивных связей среди профсоюзных организаций", - отметили в пресс-службе. По итогам кросса лучших наградят дипломами и ценными призами.

Забег посвящен 75-летию освобождения Беларуси и 115-летию профсоюзного движения Беларуси. Его организаторам выступили Витебское областное объединение профсоюзов совместно с областным спортивным клубом ФПБ.-0-