В Витебске пройдет областной этап конкурса "Мисс Беларусь"

27 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске пройдет региональный этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь", сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными. Они должны быть гражданами Беларуси и постоянно проживать на территории страны независимо от учебы или работы. Участницами могут стать девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Среди обязательных условий - рост не ниже 170 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Конкурсантки также не должны состоять в браке и не иметь детей.

К участию в мероприятии не допускаются обладательницы титула "Мисс Беларусь" и победительницы в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты, а также лица, имеющие отношение к фото- и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер.

Помимо внешности, жюри также обращает внимание на умение держаться перед публикой, эрудицию, коммуникабельность, чувство юмора и творческие способности. Лучшие из лучших выйдут в финал, который традиционно примет Минск в мае.

"Мисс Беларусь" проводится с 1998 года один раз в два года.-0-