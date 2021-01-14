В Витебске с 15 января подорожает проезд в маршрутках

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 15 января в Витебске станет дороже проезд в маршрутных такси. Такая информация размещена на сайте транспортного предприятия "Оператор перевозок", сообщает БЕЛТА.

С завтрашнего дня билет будет стоить Br1,2 - до этого проезд обходился в Br1. Последнее подорожание билета в маршрутках произошло более четырех лет назад.

Кроме того, с 3 декабря 2020 года в Витебской области повышены тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Стоимость билета на одну поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе возросла до 70 копеек.-0-