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В Витебске стартовал международный турнир по пожарно-спасательному спорту

Регионы 05.06.2019 | 16:08
Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный турнир Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по пожарно-спасательному спорту стартовал сегодня в Витебске с подъемов по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования в городе над Двиной пройдут по 7 июня. Они станут одним из этапов подготовки сборной Беларуси к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в сентябре этого года в российском Саратове. "В турнире БФСО "Динамо" по пожарно-спасательному спорту принимают участие девять команд из Беларуси и России. В их составе заслуженные мастера спорта Беларуси, рекордсмены мировых первенств и мастера спорта международного класса", - рассказал главный тренер Центра организации спортивно-массовой работы МЧС Беларуси Виктор Зырянов.

По его словам, соревнования решили проводить в Витебске, чтобы оценить имеющуюся базу. В следующем году МЧС планирует подать заявку на проведение в Беларуси чемпионата мира среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту.

На протяжении трех дней в Витебске спортсмены будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. В программе турнира пожарная эстафета 4х100 м и боевое развертывание.

Организаторами турнира стали Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "БФСО "Динамо" и Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта.-0-

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Теги
Витебск, МЧС, турнир
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